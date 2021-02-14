Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на слушаниях по импичменту. «За» высказались 57 сенаторов, в том числе семеро его однопартийцев-республиканцев. Но было необходимо 67 голосов. Демократы обвиняли бывшего главу государства в подстрекательстве к мятежу, следствием чего, по их утверждению, стал штурм Капитолия в начале января.

Все представленные на процессе свидетельства не доказывают вину Трампа, заявил его адвокат Майкл ван дер Вин.

Позже Майкл ван дер Вин рассказал изданию The Hill, что после голосования ему начали поступать угрозы убийством. По его словам, его дом в Филадельфии подвергся нападению.

Полномочия Трампа на посту главы государства истекли 20 января, таким образом он стал первым президентом в истории США, процесс в отношении которого продолжился после ухода с должности. В случае признания виновности Трампа он бы никогда не смог в будущем баллотироваться и занимать государственные посты.