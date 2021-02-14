В разных городах России бюджетников и студентов призывают не выходить сегодня во дворы с фонариками. В некоторых случаях, людей пытаются запугать.

Студенты в Брянской и Владимирской областях пожаловались на то, что их учебные заведения пытаются помешать им выйти на несогласованные с властями акции.

Так, интернет-издание Baza писало, что учащимся Брянского Государственного университета, проживающим в общежитии, запретили в течение сегодняшнего дня пользоваться любыми осветительными устройствами. По данным сайта, всех, кто зажжёт фонарь, обещали привлечь к ответственности. Тем не менее, студентам так и не пояснили, что именно им грозит за нарушение этого указания. Не называя источника, издание добавило, что постояльцам общежития также нельзя сегодня вечером покидать здание. Официально в брянском ВУЗе эту информацию пока не подтверждали.

О похожих проблемах рассказывали и учащиеся Владимирского колледжа культуры и искусства. К ним, как сообщал местный сайт «Довод», иногда приходит полиция. Студентов пугают неприятностями и постановкой на учёт за участие в несогласованных митингах. Один из них рассказал интернет-порталу, что преподаватели угрожают, например, лишением его родителей родительских прав и проблемами с последующим устройством на нормальную работу

На этой неделе Генеральная прокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили граждан об ответственности за призывы к незаконным акциям. Тем не менее, ведомства не уточняли, о каких именно акциях идёт речь.