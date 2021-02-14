Обвинители по импичменту Дональду Трампу заручились рекордным числом голосов за всю историю таких процедур в Сенате

Обвинители по импичменту Дональду Трампу смогли заручиться рекордным числом голосов за всю историю проведения такого рода процедур в Сенате. Об этом сообщили на пресс-конференции конгрессмены-демократы, представлявшие сторону обвинения во время процесса. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов, в том числе семеро республиканцев, против — 43. Для объявления импичмента необходимы были голоса 67 законодателей. Демократы намерены продолжить дело против Трампа в судах. Стоит отметить, что лидеры обеих партий возложили на Трампа вину за штурм Капитолия 6 января, несмотря на оправдательное решение сената.