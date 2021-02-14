Участникам несогласованных акций в поддержку Алексея Навального пригрозили административными и уголовными делами. С такими предупреждениями выступила столичная полиция, Генпрокуратура и Следственный комитет. Ранее глава штабов политика Леонид Волков предложил сторонникам оппозиционера выйти в воскресенье вечером на улицы, включить фонарики на телефонах и поднять их вверх, а потом выложить фото с акции в соцсетях. Флешмоб назвали «Любовь сильнее страха». Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сравнил мероприятие с действиями коллаборационистов в блокадном Ленинграде, а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усмотрела в акции влияние Запада.
2021-02-14T05:06:29+03:00
2021-02-14T05:06:29+03:00
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05:06, 14 февраля 2021
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