Участникам несогласованных акций в поддержку Алексея Навального пригрозили административными и уголовными делами. С такими предупреждениями выступила столичная полиция, Генпрокуратура и Следственный комитет. Ранее глава штабов политика Леонид Волков предложил сторонникам оппозиционера выйти в воскресенье вечером на улицы, включить фонарики на телефонах и поднять их вверх, а потом выложить фото с акции в соцсетях. Флешмоб назвали «Любовь сильнее страха». Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сравнил мероприятие с действиями коллаборационистов в блокадном Ленинграде, а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усмотрела в акции влияние Запада.