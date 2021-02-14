На 38-м километре МКАД перекрыты четыре полосы из-за ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Авария произошла в районе улицы Павла Фитина. Обстоятельства устанавливаются.