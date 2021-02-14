На 38-м километре МКАД перекрыты четыре полосы из-за ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Авария произошла в районе улицы Павла Фитина. Обстоятельства устанавливаются.
2021-02-14T05:05:47+03:00
2021-02-14T05:05:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 14 февраля 2021
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