Следователи начали проверку после гибели человека в результате обрушения породы на шахте «Юбилейная» в Кузбассе. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. По его данным, информация об обрушении поступила около 11 вечера по московскому времени. В конвейерном штреке угольного предприятия шахты в Новокузнецком в этот момент находились 98 рабочих, один погиб, остальных вывели на поверхность. Тело 33-летнего машиниста тоже уже подняли. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. По предварительной информации, обрушение произошло, когда он работал на комбайне, отбивавшем горную массу.

Угольная шахта «Юбилейная» входит в состав холдинга «Топпром», руководство которого является фигурантами уголовных дел о коммерческом подкупе импортеров и взяточничестве.