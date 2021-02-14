Конгресс США примет меры для расследования вторжения в Капитолий и не допустит повторения таких инцидентов в будущем

Конгресс США примет меры, чтобы расследовать все обстоятельства январского вторжения в Капитолий и не допустить повторения таких инцидентов в будущем. С таким заявлением выступила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, комментируя решение Сената оправдать экс-президента Дональда Трампа в рамках процесса импичмента. Контролируемая демократами Палата представителей обвиняла республиканца в том, что он фактически спровоцировал мятеж, который и привел к вторжению в Капитолий. Однако эти претензии не набрали необходимых для обвинительного вердикта двух третей голосов. «За» высказались 57 сенаторов, против — 43. Пелоси назвала тех, кто против, «трусливой группой республиканцев». Она выразила мнение, что эти законодатели, по сути, предпочли защите Конституции сохранение своих теплых мест и позиций в партии, побоялись спровоцировать гнев избирателей, поскольку Трамп сохраняет популярность среди республиканцев. Одновременно Пелоси дала понять, что теперь не видит необходимости в вынесении Трампу официального порицания Конгрессом.