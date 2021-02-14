В Кировской области ввели ограничение на количество животных в квартире. Квота на кошек и собак, а также другие нормы содержания домашних питомцев, содержатся в постановлении областного правительства, которое сегодня вступило в силу. По новым правилам, допустимое количество животных рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает общую площадь жилья, норму площади для животного и человека. Например, чтобы завести двух кошек квартира, где живет только один человек, должна быть не менее 34,6 кв. м. Завести домашнее животное в коммунальной квартире теперь возможно только после письменного согласия всех ее жильцов. Среди других нововведений — обязательная регистрация домашних животных с трехмесячного возраста и их ежегодная перерегистрация по месту жительства.