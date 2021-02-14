В Кировской области ввели ограничение на количество животных в квартире. Квота на кошек и собак, а также другие нормы содержания домашних питомцев, содержатся в постановлении областного правительства, которое сегодня вступило в силу. По новым правилам, допустимое количество животных рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает общую площадь жилья, норму площади для животного и человека. Например, чтобы завести двух кошек квартира, где живет только один человек, должна быть не менее 34,6 кв. м. Завести домашнее животное в коммунальной квартире теперь возможно только после письменного согласия всех ее жильцов. Среди других нововведений — обязательная регистрация домашних животных с трехмесячного возраста и их ежегодная перерегистрация по месту жительства.
2021-02-14T04:10:54+03:00
2021-02-14T04:10:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2790298-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:10, 14 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Мы добились увеличения компенсаций родителям детей, отравленных в детских садах Москвы Поставщики питания выплатят компенсации морального вреда от 70 до 100 тысяч рублей на каждого ребенка из коллективного иска. Плюс расходы на лечение детей. Поздравляем все семьи с пусть и частичной, но все-таки победой в суде…