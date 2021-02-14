Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал на территории России сайт интернет-журнала «Спектр». Претензии вызвал материал об отказе властей Литвы арестовывать сторонника Алексея Навального Леонида Волкова. В этом тексте ведомство усмотрело информацию с призывами к участию в массовых мероприятиях в поддержку Навального. Об этом сообщается в фейсбуке журнала. Там пояснили, что «призывов к участию в протестах от лица редакции «Спектра» или автора статьи в ней нет». Однако в тексте есть цитаты из твиттера Волкова, в которых тот сообщает об акциях протеста.