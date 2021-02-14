Снегопад в Москве стал одним из самых сильных за всю 142-летнюю историю наблюдений. За два дня в городе выпало более 30 см снега. Высота снежного покрова в некоторых районах, по данным синоптиков, составила около 60 сантиметров, совсем немного не дотянув до рекорда 1956 года. Теперь на уборку снега понадобится пять суток, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. В результате снегопада в подмосковной деревне Кресты погибли два человека, когда под тяжестью снега обвалилась крыша ангара. В московских аэропортах порядка 140 авиарейсов были задержаны и более 20 отменены. Основная часть задержек пришлась на аэропорт Домодедово. По данным РИА Новости, одной из причин стали трудности с загрузкой багажа и бортового питания на борт самолетов. В самой столице образовались девятибальные пробки, а их общая длина достигла тысячи километров. Спасатели МЧС много часов вытягивали из снега десятки фур, увязших на дорогах Москвы и области. Для водителей на МКАД установили более 40 точек обогрева и питания. Власти столицы призывают жителей города отказаться от поездок на личном транспорте.