Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина провести встречу в соцсети Clubhouse

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина провести встречу в социальной сети Clubhouse. «Было бы большой честью поговорить с вами», — написал Маск в Twitter на русском языке, отметив официальный аккаунт главы государства.

Как следует из последних закрытых данных платформы App Annie, новое приложение Clubhouse скачали около 8 тысяч пользователей из России и свыше 5 миллионов в мире. Сообщалось, что росту аудитории соцсети могли способствовать выступления на ней известных людей, в том числе Илона Маска, основателя Facebook Марка Цукерберга, актеров Эштона Катчера и Пэрис Хилтон, музыканта Джареда Лето.