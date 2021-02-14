Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на слушаниях по импичменту. «За» высказались 57 сенаторов — все представители Демократической партии и семеро республиканцев. Но было необходимо 67 голосов.

Полномочия Трампа на посту главы государства истекли 20 января, таким образом он стал первым президентом в истории США, процесс в отношении которого продолжился после ухода с должности. В случае признания Трампа виновным он бы никогда не смог в будущем баллотироваться и занимать государственные посты.