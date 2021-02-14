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03:10, 14 февраля 2021

Президент Владимир Путин считает нецелесообразным субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен

Президент Владимир Путин считает нецелесообразным субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен. Об этом он сказал на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показали по телевидению. Путин отметил, что «то же самое происходит с нефтью». Представители этой отрасли говорят, что в условиях роста цен на мировом рынке они должны продавать нефть по новым ценам внутри страны, чтобы не понести убытки. Президент усомнился в убытках, назвав это недополученной сверхприбылью.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о намерении правительства ввести механизм постоянного регулирования экспорта зерна. Он предусматривает введение «плавающей» пошлины, которая будет определяться в зависимости от текущих экспортных цен. Затем сельхозпроизводителям должны возвращать деньги, полученные государством от экспортной пошлины, в виде субсидий растениеводам.



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