Президент Владимир Путин считает нецелесообразным субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен. Об этом он сказал на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показали по телевидению. Путин отметил, что «то же самое происходит с нефтью». Представители этой отрасли говорят, что в условиях роста цен на мировом рынке они должны продавать нефть по новым ценам внутри страны, чтобы не понести убытки. Президент усомнился в убытках, назвав это недополученной сверхприбылью.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о намерении правительства ввести механизм постоянного регулирования экспорта зерна. Он предусматривает введение «плавающей» пошлины, которая будет определяться в зависимости от текущих экспортных цен. Затем сельхозпроизводителям должны возвращать деньги, полученные государством от экспортной пошлины, в виде субсидий растениеводам.