Один человек погиб при обрушении породы в шахте «Юбилейная» в Новокузнецке Кемеровской области. 92 горняка выведены на поверхность, пятеро остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, сообщили в пресс-службе МЧС. Обрушение горной породы произошло в штреке. Всего под землей на момент ЧП находились 98 человек. На месте происшествия работают более 20 горноспасателей и пять единиц техники.