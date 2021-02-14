Один человек погиб при обрушении породы в шахте «Юбилейная» в Новокузнецке Кемеровской области. 92 горняка выведены на поверхность, пятеро остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, сообщили в пресс-службе МЧС. Обрушение горной породы произошло в штреке. Всего под землей на момент ЧП находились 98 человек. На месте происшествия работают более 20 горноспасателей и пять единиц техники.
2021-02-14T03:07:01+03:00
2021-02-14T03:07:01+03:00
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03:07, 14 февраля 2021
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