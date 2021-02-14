В Смоленской области перезахоронены останки русских и французских солдат, погибших в Отечественной войне 1812 года

В Смоленской области перезахоронены останки русских и французских солдат, погибших во время Отечественной войны 1812 года. Торжественная церемония состоялась на Екатерининском кладбище в Вязьме. В ней участвовали французские дипломаты, представители рода принцев Мюратов и императорского дома Романовых, а также около ста реконструкторов в военной форме 1812 года и рота почетного караула, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу администрации Вяземского района Инну Демидову. В ходе мемориальных мероприятий прозвучали гимны России и Франции, состоялась литургия с участием православных и католических священников.

Останки 120 солдат и офицеров, погибших при отступлении армии Наполеона, а также трёх женщин и трёх детей были обнаружены в 2019 году российско-французской археологической экспедицией. По словам Инны Демидовой, все они похоронены в братской могиле. Точно определить какие из останков принадлежат какой армии оказалось невозможным.