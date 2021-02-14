Бывший президент США Дональд Трамп назвал провалившуюся попытку объявить ему импичмент очередным витком охоты на ведьм, проводимой его политическими оппонентами. По его словам, эта охота продолжается, потому что его противники никак не могут забыть, что за него несколько месяцев назад проголосовано 75 миллионов человек. «Это — самый высокий показатель в истории для действующего президента», — отметил Трамп. Он пообещал продолжить бороться за интересы американцев и в ближайшие месяцы представить свою концепцию будущего США.

Это стало первым публичным заявлением Трампа со дня окончания его президентского срока 20 января. В ходе голосования в Сенате за импичмент высказалось менее необходимых двух третей сенаторов. Таким образом, с экс-президента снимаются обвинения в подстрекательстве демонстрантов к штурму Капитолия 6 января.