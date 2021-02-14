Президент Владимир Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс. Несмотря ни на что. Об этом он сказал во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой были показаны сегодня по телевиденью. Глава государства признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». Обращаясь к журналистам, он сказал, что на его и на их плечах огромная ответственность за Россию в целом. Он пояснил, что так говорит, потому что они четвертая власть. Прежде, чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях любого шага, обратился Путин к участникам встречи Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что Кремль опубликует некоторые выдержки из закрытой для прессы встречи Путина с главными редакторами СМИ, которая прошла 10 февраля. Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия готова включить Донбасс в состав страны, представитель Кремля заверил, что ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит, но Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения.
2021-02-14T02:08:17+03:00
2021-02-14T02:08:17+03:00
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02:08, 14 февраля 2021
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