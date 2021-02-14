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02:07, 14 февраля 2021

Один человек погиб при обрушении горной породы на шахте в Кузбассе

Один человек погиб при обрушении горной породы на шахте в Кузбассе. Об этом сообщает МЧС. Всего в момент аварии под землей находились 98 горняков. По данным ведомства, 93 из них вышли на поверхность. Эвакуация продолжается. Авария произошла на шахте «Юбилейная», которая входит в состав холдинга «ТопПром». Основная версия произошедшего — человеческий фактор при проведении горнопроходческих работ. Взрыва в шахте не было. На месте происшествия работает более 20 горноспасателей. На шахту выехала следственная группа.



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