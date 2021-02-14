Президент Владимир Путин не исключил введения мер в отношении зарубежных интернет-платформ. При этом он подчеркнул, что они могут быть приняты только в случае враждебных действий с их стороны и при наличии отечественных альтернатив этим ресурсам. Об этом глава государства заявил на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой были показаны сегодня по телевиденью. Президент отметил, что у него нет желания, как он выразился «что-то искусственно свинчивать и закручивать». По его мнению, когда за рубежом увидят, «что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, то они и вести себя будут по другому». Путин заверил, что власти не будут делать ничего, что создавало бы проблемы гражданам и пользователям, просто потому что они властям не нравятся или «чего-то там плохое про какое-то начальство написали». Но на какие-то атаки неприкрытые, не смогут не реагировать. Президент сказал, что у России есть «Яндекс» и другие сервисы. Также он похвалил достижения Сбербанка в облачной деятельности.