Более 30 автомобилей из-за непогоды попали в ДТП под Симферополем

Более 30 автомобилей попали в ДТП под Симферополем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Крыма. Там отметили, что в результате аварий никто не пострадал. Госавтоинспекция Крыма попросила водителей соблюдать безопасный скоростной режим. Ранее главное управление МЧС по региону выпустило штормовое предупреждение об опасных погодных условиях в Крыму. В частности, сообщалось, что возможны нарушения транспортного сообщения и затруднение движения на дорогах.
2021-02-14T01:12:19+03:00
2021-02-14T01:12:19+03:00
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01:12, 14 февраля 2021
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