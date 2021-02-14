Второй погибший найден под завалами автомастерской в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Накануне в городе Людиново под тяжестью снега произошло обрушение кровли автомастерской, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. По предварительным данным, в здании было два человека. Тело одного из них, 60-летнего мужчины, спасатели ранее извлекли из завалов. Всего на месте работают 144 человека и 27 единиц техники. По данному факту СКР проводит доследственную проверку.