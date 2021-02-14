Сенат США не поддержал импичмент экс-президенту Дональду Трампу. Таким образом он сможет баллотироваться на выборах и занимать государственные посты в будущем. За обвинение бывшему главе государства в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса, в том числе семеро его однопартийцев. Против высказались 43 сенатора. Для утверждения импичмента требовалось минимум 67 голосов «за». Рассмотрение этого вопроса началось 9 февраля. Минувшим вечером стороны защиты и обвинения решили не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс. На финальные аргументы сторонам потребовалось менее двух часов из отведенных четырех. Сам Трамп отказался присутствовать на процессе и давать показания. Его защита считала импичмент неконституционным, поскольку он больше не занимает государственный пост.