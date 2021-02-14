Лучшие баскетболисты, выступающие за клубы Единой Лиги ВТБ сыграют в Москве матч всех звезд

Это будет единственное подобное шоу в мире во время пандемии.

От матча не стали отказываться не только потому, что московские власти разрешают заполнять залы на 50 процентов, но и потому, что идею придумали еще два года назад. Как рассказала СЭ исполнительный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин, сюжет будет посвящен Дню Влюбленных, а главными действующими лицами станут баскетболист и девушка из группы поддержки. Ведущим будет шоумен Иван Ургант, а вместо звезд шоу-бизнеса пригласили хор из ста человек. Весьма интересной обещает быть и спортивная часть. Российские звезды сыграют со Звездами мира. Нашу команду возглавит Евгений Пашутин, практически единственный россиянин среди главных тренеров лиги. Легионерами будет руководить наставник Зенита Хавьер Паскуаль. Корстин рассказала и о том, что никто, кроме травмированных от участия в матче не отказался и интерес к шоу среди игроков весьма велик.

Все билеты на матч проданы, хотя аншлага не будет, ведь половина мест должна быть свободна.