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00:06, 14 февраля 2021

Американский Сенат оправдал Дональда Трампа в рамках в рамках импичмента

За импичмент проголосовали 57 сенаторов, 43 были против. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны были проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов.



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