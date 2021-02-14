Полиция пригрозила административными и уголовными делами участникам несогласованных акций в поддержку Навального

Столичная полиция пригрозила административными и уголовными делами участникам несогласованных акций в поддержку Алексея Навального. О том же предупредила Генпрокуратура и Следственный комитет.

Одной из акций по замыслу соратников оппозиционера должен стать флешмоб с фонариками. Его предложил провести Леонид Волков. Глава региональных штабов Алексея Навального попросил жителей российских городов сегодня выйти во дворы своих домов, включить фонарики на телефонах, затем опубликовать фото в соцсетях с хештегом «Любовь сильнее страха». Организаторам и участникам массовых акций силовые структуры пригрозили уголовным делом. А в Брянске в общежитии госуниверситета студентам даже запретили сегодня пользоваться всеми видами осветительных устройств, в том числе фонариками телефонов, пишет издание Baza. Нарушителей руководство общежития обещало привлечь к ответственности. Другую акцию активисты назвали Цепь солидарности. Её планируют провести сегодня на одной из центральных пешеходных улиц Москвы. Участницы намерены встать в живую цепь и поддержать Юлию Навальную, чей муж, политик Алексей Навальный находится за решёткой. На акции собираются выразить солидарность с женщинами-политиками и активистками, в отношении которых возбудили уголовные дела. Люди потребуют освободить Навального и других политических заключённых, говорится в описании мероприятия в фейсбуке.

Ранее на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального было задержано более 11-ти тысяч человек по всей стране.