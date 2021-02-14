13 февраля, стало вторым из самых снежных дней за 142 года метеонаблюдений в Москве

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, высота сугробов достигла 58-59 см. До установления нового рекорда снежному покрову не хватило лишь 2-3 сантиметров.
2021-02-14T00:02:29+03:00
2021-02-14T00:02:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 14 февраля 2021
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