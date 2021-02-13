Z Архив новостей новости
5 6 6 974
23:07, 13 февраля 2021

Процесс по второму импичменту Дональду Трампу в Сенате завершится уже сегодня

Процесс по второму импичменту Дональду Трампу в Сенате, который Палата представителей вынесла тогда-президенту по итогам захвата Капитолия 6 января, завершится уже сегодня. Несмотря на то, что утром в субботу сенаторы неожиданно проголосовали «за» вызов свидетелей, стороны в итоге договорились обойтись без этой процедуры.

Вызывать свидетелей на процесс по второму импичменту Дональду Трампу в Сенате не планировали ни республиканцы, стремящиеся как можно быстрее закончить разбирательство, ни демократы — зная, что свидетели стали бы оспаривать повестки в суде и затянули процесс на месяцы (в разгар пандемии коронавируса и вызовов перед администрацией Джо Байдена). Но в субботу утром голосами 55 против 45 Сенат неожиданно проголосовал За то, чтобы заслушать свидетелей на процессе. Но несколько часов спустя демократы и адвокаты Трампа договорились не вызывать свидетелей, а вместо этого приложить их официальное заявление в письменном виде в качестве доказательства к делу. Речь идет о конгрессвуман от Республиканской партии Хайме Эррере Бейтлер — накануне она публично рассказала о подробностях телефонного разговора Дональда Трампа с лидером республиканцев в Палате Представителей Кевином Маккарти. Маккарти позвонил тогда-президенту около двух часов дня 6 января — в разгар захвата Капитолия сторонниками Трампа, умоляя выступить и потребовать прекратить насилие. На что Трамп ответил, что «они, видимо, сильнее расстроены результатными выборов, чем вы». Что означает, что Дональд Трамп поддерживал мятеж, устроенные его сторонниками. Таким образом, без вызова свидетелей, процесс завершится сегодня. Ранее в субботу лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел сообщил однопартийцам, что намерен голосовать за оправдание Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию против правительства США.

Для признания экс-президента виновным в Сенате необходимы 67 голосов. Пока вместе со всеми 50 сенаторами от Демократической партии голосовали только 6 республиканцев. Что означает, что добрать недостающие 11 голосов от Республиканской партии демократам не удастся.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 12 февраля Поздравить…

5 267 6 5367 12.02
Блоги

Рожденные 8 февраля Поздравить…

5 300 6 6870 08.02
Новости

Baza: В Брянске студентам государственного университета запретили завтра выходить на улицу, а также светить фонариками Учащиеся связывают это с предстоящим флешмобом в поддержку Алексея Навального…

5 83 6 7286
Блоги

Алексей Мельников публицист

С фонарем в прекрасную Россию Формы «лидерства протеста» за прошедший месяц впечатляют…

5 326 6 32285 10.02
Новости

Вузы и школы по всей России намерены провести в воскресенье флешмоб по случаю Дня всех влюблённых Провластные мероприятия намечены на тот же день, что и акции с фонариками в поддержку Алексея Навального (акция не согласована с властями)...

5 56 6 9824
Блоги

Карина Орлова журналист

Конгресс против Джокера: в Сенате начинается второй процесс импичмента Трампу Демократы намерены показывать многочисленные видео событий 6 января и подробно разобрать речь Трампа на митинге в тот день…

5 152 6 17675 09.02
Блоги

Любовь Соболь политик

Мы добились увеличения компенсаций родителям детей, отравленных в детских садах Москвы Поставщики питания выплатят компенсации морального вреда от 70 до 100 тысяч рублей на каждого ребенка из коллективного иска. Плюс расходы на лечение детей. Поздравляем все семьи с пусть и частичной, но все-таки победой в суде…

5 43 6 5225 17:57
Новости

«Коммерсант»: В телеграм-каналах распространяют личные данные возможных сторонников Алексея Навального В базе данных есть имена, фамилии и номера телефонов почти 30 тысяч человек из разных регионов России, среди которых и координаторы региональных штабов арестованного политика…

5 62 6 7879
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

За всеми людьми, которые сейчас называют себя оппозиционерами, призывают к незаконным акциям, мы видим стоящих, так сказать, западных кураторов — назовите как хотите…

5 194 6 25085 10.02
#слушать 38:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3048451

5 75 6 9790 19:05
#слушать 49:12 ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

В телеграм-каналах начали распространять архив с персональными данными предполагаемых сторонников Навального Об этом сообщает издание «Коммерсант»...

5 49 6 6723
Новости

Госдеп США заявил об «ужасном нарушении прав человека» в России Вашингтон обдумывает меры в ответ на такие случаи…

5 41 6 5661
Блоги

Николай Рыбаков председатель партии «Яблоко»

Мы не отступим Мы не приемлем травлю, злобу и агрессию, развернувшиеся в публичном пространстве в отношении Г.А. Явлинского и Партии «ЯБЛОКО»...

5 230 6 38481 11.02
Голосование
Нужно ли исключить Явлинского из партии?
5 113 6 19021 08.02
Блоги

Павел Арзамасцев журналист, член КПРФ

Явление Явлинского народу – а, что, неплохо, Григорий Ляксеевич! Но очередной выход Явлинского к народу, ИМХО, оказался весьма, весьма неплох!..

5 53 6 9202 10.02
Блоги

Михаил Таратута журналист

Посмотрим, что скажет Трамп Не знаю уж какие цели преследует руководство Демпартии, затеяв всю эту историю с импичментом, когда прекрасно понимает, что в Сенате не наберет необходимых 17 перебежчиков из числа сенаторов — республиканцев…

5 63 6 10997 10.02

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени 23-летнего поп-певца Исполнитель ЮрКисс, он же Юрий Киселев, получил медаль с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность», сообщается на сайте Кремля…

5 47 6 57277
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Есть огромное преимущество у диктатуры: ее бесполезно бояться. Ты можешь быть кем угодно — аполитичным модельером, парикмахером. К тебе все равно придут. Ты можешь быть глухонемым – тебя все равно осудят за скандирование…

5 65 6 114192 10.02
#слушать 53:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Прав ли Григорий Явлинский, резко критикуя Алексея Навального? 
5 164 6 57178 07.02
Блоги

Алексей Елаев юрист

Про ветерана Великой Отечественной Игната Артёменко и «народных документоведов» Попробую сформулировать вопросы, накопившиеся в эти два дня у общественности, и дать на них ответы…

5 202 6 213356 07.02
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #24: Навальный — у него получилось Наповал #24: Навальный — у него получилось Доносы, обыски, пытки, ГУЛАГ, Зоя — лицо режима и прозрение…

5 147 6 82238 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9000019
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4811215

Сегодня в эфире