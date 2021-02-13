Процесс по второму импичменту Дональду Трампу в Сенате завершится уже сегодня

Процесс по второму импичменту Дональду Трампу в Сенате, который Палата представителей вынесла тогда-президенту по итогам захвата Капитолия 6 января, завершится уже сегодня. Несмотря на то, что утром в субботу сенаторы неожиданно проголосовали «за» вызов свидетелей, стороны в итоге договорились обойтись без этой процедуры.

Вызывать свидетелей на процесс по второму импичменту Дональду Трампу в Сенате не планировали ни республиканцы, стремящиеся как можно быстрее закончить разбирательство, ни демократы — зная, что свидетели стали бы оспаривать повестки в суде и затянули процесс на месяцы (в разгар пандемии коронавируса и вызовов перед администрацией Джо Байдена). Но в субботу утром голосами 55 против 45 Сенат неожиданно проголосовал За то, чтобы заслушать свидетелей на процессе. Но несколько часов спустя демократы и адвокаты Трампа договорились не вызывать свидетелей, а вместо этого приложить их официальное заявление в письменном виде в качестве доказательства к делу. Речь идет о конгрессвуман от Республиканской партии Хайме Эррере Бейтлер — накануне она публично рассказала о подробностях телефонного разговора Дональда Трампа с лидером республиканцев в Палате Представителей Кевином Маккарти. Маккарти позвонил тогда-президенту около двух часов дня 6 января — в разгар захвата Капитолия сторонниками Трампа, умоляя выступить и потребовать прекратить насилие. На что Трамп ответил, что «они, видимо, сильнее расстроены результатными выборов, чем вы». Что означает, что Дональд Трамп поддерживал мятеж, устроенные его сторонниками. Таким образом, без вызова свидетелей, процесс завершится сегодня. Ранее в субботу лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел сообщил однопартийцам, что намерен голосовать за оправдание Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию против правительства США.

Для признания экс-президента виновным в Сенате необходимы 67 голосов. Пока вместе со всеми 50 сенаторами от Демократической партии голосовали только 6 республиканцев. Что означает, что добрать недостающие 11 голосов от Республиканской партии демократам не удастся.