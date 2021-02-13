Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3 в Японии превысило 50. Как сообщает агентство Киодо, большинство пострадавших — жители префектур Мияги и Фукусима. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что масштабных разрушений не последовало, жертв нет, атомные объекты страны не пострадали. Премьер призвал местных жителей быть готовыми к повторным ударам стихии и не выходить в ночное время на улицу. По мнению японских сейсмологов, нынешние толчки могли быть отголоском разрушительного землетрясения 2011 года.