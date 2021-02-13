Медики оказали помощь 25 гражданам, обратившимся за помощью после землетрясения в Армении. Как сообщает Минздрав страны, одна беременная женщина госпитализирована, остальным с легкими травмами оказана помощь амбулаторно. Землетрясение магнитудой 4,7 с эпицентром в 8 км от Еревана к человеческим жертвам не привело