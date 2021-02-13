Медики оказали помощь 25 гражданам, обратившимся за помощью после землетрясения в Армении. Как сообщает Минздрав страны, одна беременная женщина госпитализирована, остальным с легкими травмами оказана помощь амбулаторно. Землетрясение магнитудой 4,7 с эпицентром в 8 км от Еревана к человеческим жертвам не привело
2021-02-13T23:05:00+03:00
2021-02-13T23:05:00+03:00
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23:05, 13 февраля 2021
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