В Калужской области от скопившегося на крыше снега обрушилась автомастерская. По данным МЧС, вывезено почти 100 кубометров тнега и строительного мусора, конструкции разобраны на площади 90 кв. метров. Всего на месте работают 144 человека, в том числе кинологи с собаками и 27 единиц техники.
2021-02-13T23:03:53+03:00
2021-02-13T23:07:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2790246-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 13 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Мы добились увеличения компенсаций родителям детей, отравленных в детских садах Москвы Поставщики питания выплатят компенсации морального вреда от 70 до 100 тысяч рублей на каждого ребенка из коллективного иска. Плюс расходы на лечение детей. Поздравляем все семьи с пусть и частичной, но все-таки победой в суде…
Популярное за неделю
Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени 23-летнего поп-певца Исполнитель ЮрКисс, он же Юрий Киселев, получил медаль с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность», сообщается на сайте Кремля…