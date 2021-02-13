В Калужской области от скопившегося на крыше снега обрушилась автомастерская. По данным МЧС, вывезено почти 100 кубометров тнега и строительного мусора, конструкции разобраны на площади 90 кв. метров. Всего на месте работают 144 человека, в том числе кинологи с собаками и 27 единиц техники.