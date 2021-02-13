В столице за пятницу и субботу выпало более 30 см снега, на его уборку уйдет пять суток. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Он уточнил, что в уборке Москвы от снега задействованы около 70 тыс. человек и почти 14 тысяч единиц техники. Бирюков добавил, что особое внимание в городе уделено очистке 17 тысяч крыш во избежание образования наледи и падения снежных масс.