Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Японии. Ученые допускают, что оно стало афтершоком катастрофы 2011 года.

Сила подземных толчков была значительно ниже, чем 10 лет назад, когда землетрясение стало причиной огромного цунами и аварии на атомной электростанции Фукусима. На этот раз сейсмологи оценили мощность удара в 7,3 баллов по шкале Рихтера против 9 пунктов тогда. Эпицентр находился в море, недалеко от побережья, однако цунами не возникло, ну разве что в аквариумах токийских зоомагазинов, где ощущались отголоски ударов. Власти сообщили о, по крайней, мере тридцати пострадавших. Масштабных разрушений не обнаружили и, что главное, нештатных ситуаций на близлежащих атомных станциях тоже не возникло, хотя работу некоторых из них решили из предосторожности остановить. Свет погас в почти миллионе столичных домов. В Токио власти занимаются ликвидацией последствий. Землетрясение продолжалось не более минуты, но эксперты предупреждают, что можно ожидать повторного удара стихии.

Сильное землетрясение произошло сегодня в Армении, недалеко от столицы республики. В Ереване сила подземных толчков составила 4,9 балла.