Школьникам в Петербурге выдали письмо проректора, по которому их завтра должны пропустить в центр города на олимпиаду

В петербургском Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в воскресенье пройдет олимпиада для школьников. Руководитель фракции «Яблока» в питерском ЗАКСе Борис Вишневский рассказал «Эху», что детям заранее выдали письмо проректора, по которому участников олимпиады должны пропустить к зданию РГПУ. Вишневский добавил, что центр Петербурга уже начали перекрывать в преддверии акций.