Школьникам в Петербурге выдали письмо проректора, по которому их завтра должны пропустить в центр города на олимпиаду

В петербургском Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в воскресенье пройдет олимпиада для школьников. Руководитель фракции «Яблока» в питерском ЗАКСе Борис Вишневский рассказал «Эху», что детям заранее выдали письмо проректора, по которому участников олимпиады должны пропустить к зданию РГПУ. Вишневский добавил, что центр Петербурга уже начали перекрывать в преддверии акций.
2021-02-13T22:10:38+03:00
2021-02-13T22:10:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2790226-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 22:10, 13 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени 23-летнего поп-певца Исполнитель ЮрКисс, он же Юрий Киселев, получил медаль с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность», сообщается на сайте Кремля…