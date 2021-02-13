В Министерстве просвещения назвали недопустимым участие школьников в несогласованных протестных акциях. Об этом сказал глава ведомства Сергей Кравцов в эфире одного из федеральных каналов. Он подчеркнул, что работать со школьниками будут советники директоров школ по воспитанию.

Должности советников будут официально введены в расписание школ с 1 марта в 10 регионах России.