Сборная России обыграла в серии буллитов команду Швеции в матче Шведских хоккейных игр. Рекордная победная серия россиян в Евротуре продлена до восьми матчей. Встреча в Мальме, завершилась со счетом 2:1.
2021-02-13T21:05:36+03:00
2021-02-13T21:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 13 февраля 2021
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