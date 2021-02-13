В телеграм-каналах начали распространять архив с персональными данными предполагаемых сторонников Навального. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Архив, по его сведениям, содержит имена и номера телефонов около 30 тысяч жителей России, среди которых есть координаторы региональных штабов Навального. Некоторые из них состоят в оппозиционных группах во «ВКонтакте», другие — фигурируют в списках задержанных на акциях протеста в поддержку оппозиционного политика.

В данном случае, видимо, утечки со стороны соцсетей не произошло. — отмечает интернет-обозреватель «Эха» Александр Плющев. Судя по всему, сбор данных велся по соцсети ВКонтакте со стороны внешнего пользователя. Как собираются подобные базы? Кто-то вписывается в нужные группы, переписывает там всех участников, ищет по сети посты поддержку Навального, замечает их авторов, а также кто репостит и лайкает. Давайте подумаем, кто может выполнять подобную задачу? Первый, на кого может пасть подозрение, — сотрудники силовых органов — хотя бы исходя из специфической выделенной группы людей для исследования. Мы знаем, что у силовиков есть достаточно продвинутые инструменты поиска по соцсетям. и прежде всего, по ВКонтакте. И в этом смысле для политически активного пользователя ВКонтакте — едва ли не сама опасная сеть, даже если ничего нарушающего закон он там и близко не делает. Просто она — самая удобная для полиции среда по выявлению политически неблагонадежных людей. Другие соцсети с этой точки зрения тоже небезопасны, но ВКонтакте, пожалуй, держит уверенное первенство. По мнению Плющева, подобные утечки ставят целью запугать политически активных пользователей интернета.