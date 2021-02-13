Землетрясение магнитудой 7,3 в Японии не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших

Землетрясение магнитудой 7,3 на северо-востоке Японии не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших. Об этом сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. Глава японского правительства также отметил, что японские атомные объекты в результате удара стихии не пострадали. Между тем, по данным агентства Киодо, число пострадавших в результате землетрясения достигло тридцати.
2021-02-13T21:04:40+03:00
2021-02-13T21:04:40+03:00
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21:04, 13 февраля 2021
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