Землетрясение магнитудой 7,3 в Японии не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших

Землетрясение магнитудой 7,3 на северо-востоке Японии не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших. Об этом сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. Глава японского правительства также отметил, что японские атомные объекты в результате удара стихии не пострадали. Между тем, по данным агентства Киодо, число пострадавших в результате землетрясения достигло тридцати.