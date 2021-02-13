Умер глава «Москонцерта» Александр Беленький. Ему было 75 лет. Причины смерти не называются. Беленький проработал в «Москонцерте» 56 лет, начав с профессии звукорежиссера. Более 19 лет он возглавлял старейшую и крупнейшую концертную организацию столицы. Как сообщили РБК в пресс-службе «Москонцерта», похороны состоятся в среду, 17 февраля, на Троекуровском кладбище, церемония прощания начнется в полдень.