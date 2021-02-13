Умер глава «Москонцерта» Александр Беленький. Ему было 75 лет. Причины смерти не называются. Беленький проработал в «Москонцерте» 56 лет, начав с профессии звукорежиссера. Более 19 лет он возглавлял старейшую и крупнейшую концертную организацию столицы. Как сообщили РБК в пресс-службе «Москонцерта», похороны состоятся в среду, 17 февраля, на Троекуровском кладбище, церемония прощания начнется в полдень.
2021-02-13T20:35:22+03:00
2021-02-13T20:35:22+03:00
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20:35, 13 февраля 2021
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