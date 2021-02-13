Советники директоров, которые вскоре появятся в российских школах, не будут заниматься идеологией.

Общественность взволновали сообщения о том, что новые сотрудники будут следить за тем, чтобы школьники не участвовали в митингах и были подальше от политики, однако министр просвещения Сергей Кравцов объяснил в интервью программе «Вести в субботу», что круг задач советников будет совсем другим и даже нарисовал портрет будущего советника.

Впрочем, задачи на самом деле пересекаются. Вовлечь детей в ненужную и даже вредную активность будет сложнее, если внеучебное время займут полезными и интересными делами. Проект опробуют в десяти российских регионах, и при положительных результатах он будет распространен по всей стране.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов впервые высказался о важности воспитательной работы в школах на фоне акций в поддержку Алексея Навального, в которых дети приняли заметное участие.