Суд в Омске оштрафовал предпринимателя на 10 тыс рублей за установку виселицы с чучелом напротив заксобрания

Суд в Омске оштрафовал предпринимателя Олега Трушина на 10 тысяч рублей за установку в прошлом году виселицы с чучелом напротив заксобрания. Как передает «Новая газета», установленный макет, по мнению владельца табачного киоска, должен символизировать гибель малого бизнеса. Акция была прекращена после приезда полицейских и ГИБДД.