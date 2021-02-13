Суд в Омске оштрафовал предпринимателя на 10 тыс рублей за установку виселицы с чучелом напротив заксобрания

Суд в Омске оштрафовал предпринимателя Олега Трушина на 10 тысяч рублей за установку в прошлом году виселицы с чучелом напротив заксобрания. Как передает «Новая газета», установленный макет, по мнению владельца табачного киоска, должен символизировать гибель малого бизнеса. Акция была прекращена после приезда полицейских и ГИБДД.
2021-02-13T20:33:26+03:00
2021-02-13T20:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 13 февраля 2021
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