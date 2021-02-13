Студентам Брянского госуниверситета запретили пользоваться фонариками в воскресенье, 14 февраля. Как сообщает телеграм-канал Baza, запрет касается тех, кто проживает в общежитии. Тех, кто нарушит предписание, пригрозили привлечь к ответственности. Кроме того, студентам не рекомендовано в воскресение покидать общежитие.

Ранее соратник Алексея Навального Леонид Волков предложил провести новую акцию в поддержку оппозиционного политика: выйти во двор, «собрать» из фонариков сердечко, сфотографировать его с верхних этажей и выложить в соцсетях.