Около 100 сотрудников ВШЭ подписали обращение ректору с призывом восстановить на работе Анну Велликок

Около 100 сотрудников ВШЭ подписали обращение ректору Ярославу Кузьминову с призывом восстановить на работе Анну Велликок. Она была уволена после ареста из-за ретвита о митинге. В конце января Велликок задержали и допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении санитарных норм на акции 23 января в Москве. Затем на нее составили протокол об организации несогласованной акции. Как сообщает студенческое издание HSE Press, увольнение Велликок нарушает несколько пунктов этического кодекса ВШЭ. В связи с этим они призвали руководство университета заключить с Велликок новый договор.
2021-02-13T20:06:13+03:00
2021-02-13T20:06:13+03:00
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20:06, 13 февраля 2021
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