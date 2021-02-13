Около 100 сотрудников ВШЭ подписали обращение ректору с призывом восстановить на работе Анну Велликок

Около 100 сотрудников ВШЭ подписали обращение ректору Ярославу Кузьминову с призывом восстановить на работе Анну Велликок. Она была уволена после ареста из-за ретвита о митинге. В конце января Велликок задержали и допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении санитарных норм на акции 23 января в Москве. Затем на нее составили протокол об организации несогласованной акции. Как сообщает студенческое издание HSE Press, увольнение Велликок нарушает несколько пунктов этического кодекса ВШЭ. В связи с этим они призвали руководство университета заключить с Велликок новый договор.