МЧС Армении призывает жителей Еревана вернуться в дома. Спасатели утверждают, что опасность новых подземных толчков после сегодняшнего землетрясения невелика. Эпицентр землетрясения магнитудой 4,7 находился в 8 км от столицы Армении. Жертв нет, но люди покинули дома, опасаясь повторных толчков.
2021-02-13T20:04:20+03:00
2021-02-13T20:04:20+03:00
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20:04, 13 февраля 2021
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