МЧС Армении призывает жителей Еревана вернуться в дома. Спасатели утверждают, что опасность новых подземных толчков после сегодняшнего землетрясения невелика. Эпицентр землетрясения магнитудой 4,7 находился в 8 км от столицы Армении. Жертв нет, но люди покинули дома, опасаясь повторных толчков.