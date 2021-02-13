При обрушении крыши ангара в деревне Кресты в Новой Москве погиб один человек, еще двое извлечены из-под завалов живыми. По данным МЧС, из-за накопившегося снега произошло проседание кровли на площади 200 кв. м. Спасенных людей передали медикам для обследования. Прокуратура начала проверку. Ранее сообщалось, что в ангаре было размещено меховое производство.
2021-02-13T20:04:03+03:00
2021-02-13T20:04:03+03:00
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20:04, 13 февраля 2021
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