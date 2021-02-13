Навальный обратился в комитет министров СЕ с просьбой начать разбирательство из-за неисполнения решений ЕСПЧ

Алексей Навальный обратился в комитет министров Совета Европы с просьбой начать разбирательство в отношении России из-за неисполнения решений ЕСПЧ по его делам. На соответствующее уведомление, датированное 8 февраля, обратила внимание «Би-би-си». Само заявление представители Навального подали 5 февраля. В документе говорится, что российские власти выразили «абсолютное неуважение» к обязательству исполнять решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше», а также по делу о задержаниях оппозиционера на митингах, которые в 2018 году ЕСПЧ признал политически мотивированными. Кроме того, как следует из заявления, власти России сделали «неправомерное» осуждение по делу «Ив Роше» «инструментом для продолжения» преследования Навального».
2021-02-13T19:34:29+03:00
2021-02-13T19:34:29+03:00
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19:34, 13 февраля 2021
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