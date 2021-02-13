В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7

Эпицентр землетрясения зарегистрировали в восьми километрах от Еревана. Как сообщает ТАСС, подземные толчки были настолько сильные, что в магазинах с полок падали товары, а в квартирах опрокинуло мебель.

Журналист армянской телекомпании para.tv Арман Сулейманян сказал «Эху», что землетрясение было ощутимо по всей стране: «Толчок почувствовали на всей территории Армении. Естественно, испугались в основном жители высоких этажей. В спешном порядке люди выбегали из зданий. Толчок был достаточен для того, чтобы напугать всех. В Ереване говорится, что есть несколько зданий, которые понесли достаточно серьёзный урон».

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что по предварительным данным в столице разрушений нет. По словам главы правительства, один гражданин получил лёгкие травмы и повреждён один дом.