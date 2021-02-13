Один из самых знаменитых тяжелоатлетов в истории Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет.

Дочь Власова Ирина сообщила о том, что с утра отец прекрасно себя чувствовал себя, но затем произошла трагедия. Он скоропостижно скончался. Год назад Юрий Петрович перенес операцию, но сумел полностью восстановиться, тем неожиданнее было случившееся. Власов был кумиром советских болельщиков 60 годов. Он стал первым человеком, который сумел поднять два центнера. Юрий Петрович установил 31 мировой рекорд и четырежды становился чемпионом мира. Его соперничество с Леонидом Жаботинским стало украшением истории тяжелой атлетики. Власов завоевал олимпийское золото в Риме в 1960 году, а четыре года спустя, в Токио он был знаменосцем сборной СССР, но уступил на помосте Жаботинскому и остался на втором месте.

Власов был разносторонним человеком. По окончании карьеры он возглавлял федерацию тяжелой атлетики, писал книги, занимался политической деятельностью.

В 1996 году Юрий Власов принял участие в выборах Президента России.