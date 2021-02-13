Петербургская полиция начала проверку задержаний журналистов на уличной акции в поддержку Навального

Петербургская полиция начала проверку задержаний журналистов на уличной акции в поддержку политика Алексея Навального. Правда, только на одной из них.

Управление собственной безопасности начало проверку после того, как в главк МВД по Петербургу и Ленобласти из Москвы прислали обращение председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва. Лишь тогда представители управления обратились в петербургский Союз журналистов с вопросом о том, кого именно из представителей прессы отправили в автозаки. Судя по сообщению на сайте организации, обращение с именами пострадавших работников СМИ направили в главк почти две недели назад, сразу после акции. Сотрудники управления сообщили, что намерены взять показания у всех задержанных журналистов, однако уточнили, что речь идёт только о несогласованном мероприятии 31 января. В этот день в автозаки направили не менее 10 журналистов. На акции, которая прошла неделей ранее, задержали 15 работников прессы.

Всего на уличных акциях этого года в России попали в автозаки или пострадали от действий силовиков более 100 сотрудников СМИ.