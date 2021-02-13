Более 60% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье

Побит рекорд 1973 года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. В работе коммунальщикам помогают военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерно-саперной бригады и 45-го инженерно-маскировочного полка. Для ликвидации снежных заносов выведена спецтехника.