Более 60% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье

Побит рекорд 1973 года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. В работе коммунальщикам помогают военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерно-саперной бригады и 45-го инженерно-маскировочного полка. Для ликвидации снежных заносов выведена спецтехника.
2021-02-13T19:07:39+03:00
2021-02-13T19:07:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:07, 13 февраля 2021
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