По крайней мере четыре человека пострадали в японской префектуре Фукусима в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в субботу на северо-востоке страны. Об этом сообщило агентство Киодо. В настоящее время местные власти занимаются сбором информации о пострадавших и возможных разрушениях. По данным Киодо, в одноименном административном центре префектуры Фукусима также произошло несколько пожаров, в настоящее время пожарные службы уточняют эту информацию.