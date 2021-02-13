По крайней мере четыре человека пострадали в японской префектуре Фукусима в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в субботу на северо-востоке страны. Об этом сообщило агентство Киодо. В настоящее время местные власти занимаются сбором информации о пострадавших и возможных разрушениях. По данным Киодо, в одноименном административном центре префектуры Фукусима также произошло несколько пожаров, в настоящее время пожарные службы уточняют эту информацию.
2021-02-13T18:36:26+03:00
2021-02-13T18:36:26+03:00
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18:36, 13 февраля 2021
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